banner411
banner69
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
10 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
14 0
 
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
27 0
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
71 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
174 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
379 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
266 0
banner460

McGregor, üçüncü kez emekliye ayrıldığını açıkladı

banner27

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, üçüncü defa emekliye ayrıldığını duyurdu

McGregor, üçüncü kez emekliye ayrıldığını açıkladı

31 yaşındaki McGregor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama." ifadelerini kullandı.

İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.