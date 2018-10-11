banner107
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
34 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
66 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
33 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
116 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
333 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
275 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
102 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
36 0
banner82
banner147

Mbappe, Ronaldo'yu takip ediyor

banner27

Kylian Mbappe, Fenomen Ronaldo'yu takip ediyor. Fransız futbolcu, 20 yaşında en çok gol atan ikinci isim konumunda bulunuyor

Mbappe, Ronaldo'yu takip ediyor
banner192

Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, durdurulamıyor. 20 yaşındaki Fransız forvetin, 64 golü bulunuyor.

"20 yaş" baz alındığında yıldız isimi geçen tek ismin Brezilyalı Ronaldo olduğu görülüyor. "Fenomen" lakaplı futbolcu, 20 yaşında 92 kez ağları havalandırmıştı.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ise Mbappe'nin çok gerisinde kaldı. Arjantinli yıldız, 20 yaşındayken 27 kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo ise aynı yaşta sadece 20 gol atabilmişti.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın "en iyi genç oyuncusu" seçilen Mbappe, bu sezon 7 maçta 10 gol attı.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.