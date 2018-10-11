Mbappe, Ronaldo'yu takip ediyor

Kylian Mbappe, Fenomen Ronaldo'yu takip ediyor. Fransız futbolcu, 20 yaşında en çok gol atan ikinci isim konumunda bulunuyor

Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, durdurulamıyor. 20 yaşındaki Fransız forvetin, 64 golü bulunuyor. "20 yaş" baz alındığında yıldız isimi geçen tek ismin Brezilyalı Ronaldo olduğu görülüyor. "Fenomen" lakaplı futbolcu, 20 yaşında 92 kez ağları havalandırmıştı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ise Mbappe'nin çok gerisinde kaldı. Arjantinli yıldız, 20 yaşındayken 27 kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo ise aynı yaşta sadece 20 gol atabilmişti. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın "en iyi genç oyuncusu" seçilen Mbappe, bu sezon 7 maçta 10 gol attı.