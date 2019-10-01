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Masterler Fethiye'de kulaç atacaklar

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Masterler Fethiye'de kulaç atacaklar
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Hasan İLKER

Ülkemizin Master Yüzücüleri Türkiye'de gerçekleşecek olan açık su yüzme yarışmasına katılacaklar.

Türkiye Yüzme Federasyonu ile Fethiyesporfest iş birliği ile olan FethiyeUluslararası Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışmasına ülkemizi temsilen Caner Aspava, Osman Akkuş ve Hasan İlker katılıyorlar. Aspava Spor Kulübü sporcuları Caner Aspava ve Osman Akkuş, 2.5 kmlik parkurda yarışacaklar.,Yarışa ferdi olarak katılacak olan Hasan İlker 5 kmlik parkurda kulaç atacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme hedefindeki sporcular adadan bugün ayrılacaklar.

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