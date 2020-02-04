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Masterler Antalya’da yüzecekler

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Masterler Antalya’da yüzecekler

Ülkemizin master yüzücüleri Antalya’ya gidiyor. Master yüzücülerimiz 7-9 Şubat tarihleri arasında Murat Paşa Belediyesi 50m kapalı yüzme havuzunda düzenlenecek olan Masterler Yüzme Şampiyonasına katılacaklar.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Masterler Yüzme Şampiyonasına, ülkemizin yüzücülerinden Mustafa Yeşilada ve Osman Akkuş katılacak. YDÜ master yüzücülerindenMustafa Yeşilada, 50m, 100m, 200m sırt üstü, 200m karışık ve 50m kelebek branşlarında, AspavaSpor Kulübü master yüzücülerindenOsman Akkuş, 100m, 200m kelebek, 100m, 200m sırt üstü ve 400m serbest branşlarında yarışacak.

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