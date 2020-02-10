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Master yüzücülerimiz, dereceye yüzdüler

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Master yüzücülerimiz, dereceye yüzdüler

Ülkemizin master yüzücüleri Antalya’dan başarılı sonuçlar döndüler. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 7-9 Şubat tarihleri arasında Murat Paşa Belediyesi 50m kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen Masterler Yüzme Şampiyonasına master yüzücülerimiz de katıldılar.

Şampiyonada yarışan master yüzücülerimizden Mustafa Yeşilada ve Osman Akkuş birincilik de dahil birçok derece elde ettiler. Yüzücülerimizin dereceleri şöyle:

YDÜ master yüzücüsü Mustafa Yeşilada 

50-100-200sırt üstü, birincilik

200 karışık üçüncülük 

Aspava Spor Kulubu master yüzücüsü Osman Akkuş

200 sırt üstü 200 kelebek birincilik

100 sırt üstü 100 kelebek 4x50 bayrak ikincilik

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