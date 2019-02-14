Marek Hamsik Çin'e transfer oldu

Napoli'nin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu.

Transferi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Dalian Yifang ile anlaşma sağladık. Marek'e Çin'de mutluluklar diliyorum. Napoli'nin kapısı, kendisine her zaman açık." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Çin temsilcisi Dalian Yifang, 31 yaşındaki Slovak oyuncu için Napoli'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.