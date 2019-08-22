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Maraş’ın mutluluğu

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Akova, Birinci Ligden çekilmesi üzerine, Akova’nın yerine Maraş, Birinci Lige alınan takım olurken, kırmızı beyazlılar ilk hafta Ozanköy ile kendi evinde karşılaşacak.

Maraş’ın mutluluğu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun fikstür çekimine katılan Maraş antrenörü İzzet Kaçmaz, süratle önlerindeki kısa sürede lige hazırlanacaklarını söyledi.

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