Maraş’ın mutluluğu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun fikstür çekimine katılan Maraş antrenörü İzzet Kaçmaz, süratle önlerindeki kısa sürede lige hazırlanacaklarını söyledi.
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