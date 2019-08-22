Maraş’ın mutluluğu

Akova, Birinci Ligden çekilmesi üzerine, Akova’nın yerine Maraş, Birinci Lige alınan takım olurken, kırmızı beyazlılar ilk hafta Ozanköy ile kendi evinde karşılaşacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun fikstür çekimine katılan Maraş antrenörü İzzet Kaçmaz, süratle önlerindeki kısa sürede lige hazırlanacaklarını söyledi.