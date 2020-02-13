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Maraş Avcılık Atıcılık Birliği yeniden faaliyette

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Uzun zamandır faaliyetlerini askıya alan Maraş Avcılık Atıcılık Birliği yeniden faaliyetlerine başlarken, başkan Cem Yababa oldu

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği yeniden faaliyette

Maraş Acılık Atıcılık Birliği (MAAB), yaptığı genel kurulu sonrasında yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyerek faaliyetlerine başladı.

Uzun zamandır faaliyetlerini askıya alan Maraş Avcılık Atıcılık Birliğinde, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirilirken başkan Cem Yababave yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.

Maraş Avcılık Atıcılk Birliğinde görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan : Cem Yababa

Avcılık Asbaşkanı :Emk.Alb.ErdoğanVolkan

Atıcılık Asbaşkanı :                             Mehmet Besim Özgöker

Genel Sekreter :                                   İsmail Güneş Güneşoğlu

Genel Sayman :                                   Eralp Başman

Trap Atıcılık Sorumlusu :                   Necat İyican (Yrd.ErdinçÖzbilgen)

Skeet Atıcılık Sorumlusu :                  Kemal Bitirim (Yrd.Kozan Yorgancı)

Havalı Silahlar Sorumlusu :                Pertev Kandemir (Yrd.Zihni BİLGEHAN)

Zıpkın ile Balıkçılık Sorumlusu :        Burak Çelik (Yrd.Besim ÖZGÖKER)

Olta ile Balıkçılık Sorumlusu :            Tamer Hafız (Yrd.Kıvanç BESİM)

Av Koruma Sorumlusu :                     Mustafa Özgür (Yrd.Hüseyin ÇELEBİ)

Zararla Mücadele Sorumlusu :Çoğ.uzm.AtunÇengizer

Hukuk İşleri Sorumlusu :                    Batur Sağlamer

Lokal Sorumlusu :                               Ozan Hakansoy

Faal Üye :                                             İsmail Özgür

Faal Üye :                                             Tunç Derebey

Denetleme Kurulu:Başkan Taşkın Şarkıcı, üyeler Hasan Anday, Hasan Melemendi

Disiplin Kurulu : Başkan Yünsal İlhan, üyeler Dt. Ertunç Mevlit, Ertan Yababa

İdari İşler Sorumlusu :                         Senar Koreli

Basın Sorumlusu :                                Erhan Akbora

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