Maraş Avcılık Atıcılık Birliği yeniden faaliyette

Maraş Acılık Atıcılık Birliği (MAAB), yaptığı genel kurulu sonrasında yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyerek faaliyetlerine başladı.
Uzun zamandır faaliyetlerini askıya alan Maraş Avcılık Atıcılık Birliğinde, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirilirken başkan Cem Yababave yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.
Maraş Avcılık Atıcılk Birliğinde görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan : Cem Yababa
Avcılık Asbaşkanı :Emk.Alb.ErdoğanVolkan
Atıcılık Asbaşkanı : Mehmet Besim Özgöker
Genel Sekreter : İsmail Güneş Güneşoğlu
Genel Sayman : Eralp Başman
Trap Atıcılık Sorumlusu : Necat İyican (Yrd.ErdinçÖzbilgen)
Skeet Atıcılık Sorumlusu : Kemal Bitirim (Yrd.Kozan Yorgancı)
Havalı Silahlar Sorumlusu : Pertev Kandemir (Yrd.Zihni BİLGEHAN)
Zıpkın ile Balıkçılık Sorumlusu : Burak Çelik (Yrd.Besim ÖZGÖKER)
Olta ile Balıkçılık Sorumlusu : Tamer Hafız (Yrd.Kıvanç BESİM)
Av Koruma Sorumlusu : Mustafa Özgür (Yrd.Hüseyin ÇELEBİ)
Zararla Mücadele Sorumlusu :Çoğ.uzm.AtunÇengizer
Hukuk İşleri Sorumlusu : Batur Sağlamer
Lokal Sorumlusu : Ozan Hakansoy
Faal Üye : İsmail Özgür
Faal Üye : Tunç Derebey
Denetleme Kurulu:Başkan Taşkın Şarkıcı, üyeler Hasan Anday, Hasan Melemendi
Disiplin Kurulu : Başkan Yünsal İlhan, üyeler Dt. Ertunç Mevlit, Ertan Yababa
İdari İşler Sorumlusu : Senar Koreli
Basın Sorumlusu : Erhan Akbora