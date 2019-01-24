Maraş, ana sponsoruna müteşekkir

Maraş Gençlik Spor Kulübü yönetimi, kulübe katkıda bulunan HKO ve Oğulları Ltd direktörü Halil Kartal’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi

Mağusa’nın 1. Lig temsilcilerinden Maraş Gençlik Spor Kulübü’ne sponsor olan HKO ve Oğulları Ltd, kulübe önemli katkı koyuyor.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Gökhan Bülbül, asbaşkan Bora Tebelleşol, HKO ve Oğulları Ltd ofisinde, ana sponsor Halil Kartal’ı ziyaret ederek kulübe yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. HKO ve Oğulları Ltd direktörü Halil Kartal, Maraş kulübünde futbolcu, yönetici olarak görev yaptığını belirterek, Maraş bölgesinde yetişen birisi olarak, kulübüne destek olup, katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Ülkede futbol kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik yapıyı çok iyi bildiğini, bu zor şartlar altında gençliği bir arada tutmaya çalışan başkan ve yöneticilere gerekli yardım ve desteğin verilmesini beklediğini belirten Halil Kartal, Maraş Gençliğe ikinci devrede başarılar diledi.

Maraş Spor Kulübü başkanı Gökhan Bülbül ise sezon başında zorlu süreç sonrasında göreve geldiklerini belirterek, ağırlaşan maddi zorluklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını, buna rağmen Maraş Gençlik’i daha iyi yerlere getirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Maraş’ı ligde kalıcı hale getirmek ana hedefleri olduğunu belirten başkan Gökhan Bülbül, HKO ve Oğulları Ltd gibi köklü bir firmanın kendilerine ana sponsor olmasının gurur verici bir olay olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardında Maraş Spor Kulübü başkanı Gökhan Bülbül, HKO ve Oğulları Ltd direktörü Halil Kartal’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.