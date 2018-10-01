Manchester City'den Mbappe için çılgın teklif

Paris Saint Germain'in (PSG) genç yıldızı Kylian Mbappe, transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz devi Manchester City, Fransız futbolcu için 225 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Yaz transfer döneminde adı bir çok takımla anılan Kylian Mbappe için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Uzun süre Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla adı anılan genç yıldız için sürpriz bir iddia geldi.

İngiliz basını, Manchester City'nin Mbappe'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Haberde, Mavilerin devre arasında Mbappe için 225 milyon avroluk bir teklif yapacağı yazıldı.

UEFA ile finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Paris ekibinin gelen tekliflere sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.

Geçen sezon takımıyla 46 maça çıkan Fransız futbolcu, 21 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon oynadığı 5 maçta 5 gol atan Mbappe, arkadaşlarına 2 asist yaptı.