Manavoğlu’nun önceliği güvenlik

Küçük Kaymaklı yöneticisi Mehmet Manavoğlu, iş yerinde önceliğini güvenliğe verirken,“Küçük Kaymaklı” yazılı maskesi ile karşıladığı müşterilerinin ateşlerini ölçüyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun maske takma zorunluluğu getirmesi üzerine kurum – kuruluşlar kendilerine ait maskeler üretmeye başlarlarken, yeniden açılan iş yerleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak müşterilerine hizmetlerini sunuyorlar.

Küçük Kaymaklı yöneticisi Mehmet Manavoğlu da iş yeri olan “Evimiz’de” önceliğini güvenliğe verirken, “Küçük Kaymaklı” yazılı maskesi ile karşıladığı müşterilerinin ateşlerini kendisi ölçüyor. Müşteriler içeriye dezenfektan kullanarak giriyorlar.