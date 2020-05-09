banner411
banner69
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
28 0
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
213 0
 
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
22 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
221 0
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak
35 0
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
İç turizm için bankalarla işbirliği arayışı
36 0
Dolar tarihi zirvesinde
Dolar tarihi zirvesinde
65 0
banner440

Manavoğlu’nun önceliği güvenlik

banner27

Küçük Kaymaklı yöneticisi Mehmet Manavoğlu, iş yerinde önceliğini güvenliğe verirken,“Küçük Kaymaklı” yazılı maskesi ile karşıladığı müşterilerinin ateşlerini ölçüyor

Manavoğlu’nun önceliği güvenlik

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun maske takma zorunluluğu getirmesi üzerine kurum – kuruluşlar kendilerine ait maskeler üretmeye başlarlarken, yeniden açılan iş yerleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak müşterilerine hizmetlerini sunuyorlar.

Küçük Kaymaklı yöneticisi Mehmet Manavoğlu da iş yeri olan “Evimiz’de” önceliğini güvenliğe verirken, “Küçük Kaymaklı” yazılı maskesi ile karşıladığı müşterilerinin ateşlerini kendisi ölçüyor. Müşteriler içeriye dezenfektan kullanarak giriyorlar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.