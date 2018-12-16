Malatya’ya yan bakılmıyor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 90 2 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Mina), Boutaib (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran)
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico (Dk. 46 Vainqueur), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 46 Drole), Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Barrada)
Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 72 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diego (Antalyaspor)
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golleri 16. ve 34. dakikalarda Boutaib attı.
Karşıalaşmanın 72. dakikasında Antalyaspor'dan Diego Angelo, Yeni Malatyaspor'dan ise Sadık Çiftpınar kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 28'e yükseltirken, Antalyaspor ise 26 puanda kaldı.