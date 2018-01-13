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Maicon'dan Lugano itirafı

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Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon, Terim'in gelmesiyle birlikte takımda aile ortamının oluştuğunu ifade etti. Maicon, Türkiye'ye gelmeden önce Tafarel ile değil Lugano ile görüştüğünü açıkladı

Maicon'dan Lugano itirafı

Takımda huzurlu bir ortam bulunduğunu belirten başarılı stoper, "Biz mayısta şampiyonluğu kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Maicon, Habertürk Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu, takıma gelmeden önce de Terim'i tanıdığı söyledi.

Maicon, "Terim'in etrafına verdiği enerjiyle nasıl etkili bir insan olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Takıma da bu hemen yansıdı zaten. Şu anda çok mutlu, huzurlu, neşeli bir ortam var. Tam anlamıyla aile ortamı yaşıyoruz" dedi.

Süper Lig'in çekişmeli geçtiğine işaret eden Maicon, "Herkes yarışın içinde ve bizim rakibimiz. Kesinlikle hiçbir rakibi küçümsememeniz gerekiyor. Biz mayısta şampiyonluğu kazanmak istiyoruz''ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmesinde eski Fenerbahçeli Lugano'nun etkili olduğunu kaydeden tecrübeli stoper, "Gelmeden önce Tafarel'le değil Lugano ile görüştüm. Bana ülke ve Galatasaray hakkında olumlu şeyler söyledi" şeklinde konuştu. 

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