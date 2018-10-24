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Mağusa’nın gururu Alnar

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MGA’nın genç sporcusu Mustafa Alnar, Avrupa Gençler Şampiyonası ve Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları’ndaki başarıları ile Mağusa’nın gururu oldu

Mağusa’nın gururu Alnar
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Mağusa Belediyesi bünyesindeki MGA Bilardo Takımı’nın sporcusu Mustafa Alnar Hollanda’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde ederek hem ülkemizin hem de Mağusa Belediyesi’nin gururu oldu.

Başarılı sporcu, dün antrenörü Memet Şanlısoy ile birlikte Mağusa Belediyesi başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Sporcumuzun Avrupa’da 2 farklı kategoride elde ettiği 2.’lik ve 3.’cülük derecelerinin yanısıra, son olarak Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda MGA’nın şampiyon olarak kazandıkları kupa başkan İsmail Arter’e takdim edildi. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda KKTC Bilardo Milli Takımı’nın şampiyon olan takımın 3 sporcusundan 2’sinin MGA’dan olması ve toplamda 12 MGA sporcusunun milli takımda yer alması da Mağusa Belediyesi ve MGA için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Mustafa Alnar önümüzdeki günlerde Rusya’da Dünya Gençler Şampiyonası’na da katılacak.

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