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Mağusa’da taekwondo heyecanı yaşandı

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Mağusa’da taekwondo heyecanı yaşandı
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Ferdi Taekwondo şampiyonası geçtiğimiz Çarşamba akşamı Mağusa Spor Dairesi Salonunda yapıldı.

Şampiyonanın ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler. Müsabakaları Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip,Pınar Akarpınar ve Betül Peyravi yönettiler.

Müsabakalardan sonra oluşan sıralamalar şöyle:

BAYANLAR HYONG

1.Katgori:       1.Azra Usta                2.Ecem Sarı                3.Tuba Şener

2.Katgori:       1.Asiye Öksüz                        2.Öykü Coşkunsu       3.İrem Şibli

3.Katgori:       1.Zeynep Kuray         2.Hilal Ülkü Yılmaz   3.Nevin Özmanevra  

4.Katgori:       1.Zahra Gadir             2.Ayşegül Kuday       3.Fatima Gadir

ERKEKLER HYONG

1.Katgori:       1.Semih Türkmen       2.Yağız Cüce              3.Eren Alp Uzun       

2.Katgori:       1.Kemal Köstü           2.Tuğra Ttığ                3.Muhammed E. Uğur

3.Katgori:       1.Hasan Talha Dönmez          2.İlkern İnci                3.Mehmet Ali Metinser

4.Katgori:       1.Koral İnci                2.Egemen Emre Uzun            3.Halit Paşa

5.Katgori:       1.Berat Onur              2.Ali Berkan Öteken              3.İsmail Akıncıoğlu   

6.Katgori:       1.Emir Tohtamuradov            2.Rustam Boltayev     3.Ömer Selim Gültekin

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