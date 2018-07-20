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Mağusa’da Fenerbahçe’liler günü kutlandı

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Mağusa’da Fenerbahçe’liler günü kutlandı
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Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak kutlanan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü Kuzey Kıbrıs’ta da kutlandı. Gazimağusa Aspava Restoran’da gerçekleştirilen kutlamalara Gazimağusa bölgesinde Fenerbahçe’ye gönül veren birçok taraftar, yemekte bir araya gelerek 19.07 Dünya Fenerbahçeliler gününü kutladı. Oldukça güzel ve samimi ortamda gerçekleştirilen kutlama gecesinde söz alan Cemal Oğur, “Uzun zamandır Mağusa ve bölgelerindeki Fenerbahçelileri bir dernek çatısı altında toplamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu gece hem burada Dünya Fenerbahçeliler günü kutlaması sebebiyle hem de bu konuları konuşmak ve tartışmak için toplandıklarına vurgu yaptı. Sizlerden gelen yoğun talepler üzerine derneğimizi kurma çalışmalarına Pazartesi gününden itibaren hız kesmeden başlayacaklarını ifade eden Cemal Oğur, şimdiden tüm Fenerbahçelilere hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. 201 üye ile oluşturulacak olan Gazimağusa Fenerbahçeliler Derneği için karar alan taraftar grubu, gerekli çalışmaların ardından tüzük oyanı için Kaymakamlığa müracaatta bulunarak resmîleştikten sonra faaliyetlere başlanılacağı açıklandı. Gecede, Fenerbahçe futbol takımının 2018-2019 sezonunda giyeceği yeni formalar katılan tüm Fenerbahçeliler tarafından satın aldı.

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