Mağusa Masterleri, başkan belirleyecek

Mağusa Futbol Masterleri Derneği’nde genel kurul yapılırken, yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Başkan Çetin Gülhan’ın göreve devam etmemesi halinde ise yeni başkan atanacak

Mağusa Futbol Masterleri Derneği’nde olağan genel kurulu GMB Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda y 24 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Olağan genel kurulda divan başkanlığını Uğur Kiraz, sekreterliği Tanju Üngör, Mete Ünlücan yaptı. Olağan genel kuruluda faaliyet ve mali raporları Mali İşler Sorumlusu Mete Ünlücan okudu. Üyelerin bilgisine getirilen faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı. Gündemin diğer maddesi olarak başkanlık seçimi için mevcut başkan Çetin Gülhan devam etme konusunda karasız olduğu ve seçilen yönetim kurulu tarafından yeni başkan atanacak.

ÇETİN GÜLHAN TEŞEKKÜR ETTİ

Mağusa Futbol Masterleri Derneği başkanı Çetin Gülhan, genel kurulda yaptığı konuşmada, caima içerisinde çok güzel bir birlikteliğin olduğunu, uyum içerisinde çalışmaların götürüldüğünü belirtti. Başkanlık görevine devam etmesi yönünde üyelerin talebi olduğundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Çetin Gülhan, yeni dönemde gençlerin önünü açarak görev almalarının daha iyi olacağı görüşünü paylaşarak, görev süresi içerisinde kader birliği yaptığı üyeler, futbolcu arkadaşları ve sponsor olarak maddi manevi destek olan herkese teşekkür etti.

Mağusa Futbol Masterleri Derneği’nde yapılan genel kurulda yeni yönetim kurulu seçilerek açıklandı. Yönetim Kurlu’nda Çetin Gülhan, Kemal Çobanoğlu, Yıltan Özkıraç, Hasan Tamel, Mete Ünlücan, Deniz Züğürt, Ozan Elmalı, İlhan Sözüdoğru, Vural Coşar, Nihat Kalfaoğlu, Hamit Caner görev aldı. Genel kurul dilek ve temennilerle sona erdi