LTTFF başkanlığına 2 aday

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda Osman Ercen ile üyelerden onay almak için yarışacaklar

Londra’daki Kıbrıslı Türk ve Türk Toplumlarının futbol liglerini organize eden Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulu öncesinde başkanla 2 aday başvuru yaptı. Yıllardır Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu içerisinde birçok görevde bulunan Osman Ercen ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun şimdiki başkanı Serdar Sarı, olağan genel kurulda üyelerden onay almak için yarışacaklar.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulu, 28 Haziran’da federasyon lokalinde gerçekleştirilecek.