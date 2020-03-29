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LTB’den cimnastik açılımı

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Lefkoşa Türk Belediyesi, “Spor evinde, Sağlığın yerinde” adımıile evde kalan yurttaşların günlük spor egzersizine yardımcı olacak Cimnastik dersleri başlatıyor

LTB’den cimnastik açılımı

Lefkoşa Türk Belediyesi, tedbir amaçlı olarak evde kalan yurttaşların günlük spor egzersizine yardımcı olacak bir takım uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda hem çocuklar hem de yetişkinler için haftalık yayınlanacak Cimnastik dersleri başlatılıyor.

“Spor evinde, Sağlığın yerinde” sloganı kullanılarak yayınlanacak dersler LTB Facebook ve Youtube sayfalarında yer alacak.

Çocuklar için temel cimnastik yayını bugün sabah başlıyor

“Ayçin Çörekçioğlu ile Çocuklar için Temel Cimnastik” ders yayını bugün Saat 10.00’da gösterilecek ve her hafta aynı gün ve aynı saatte yenilenecek.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği ile işbirliği içerisinde yetişkinler için hazırlanacak haftalık yayınlar ise kısa süre içerisinde başlayacak. Bu yayınların gün ve saati yanında içeriği konusundaki detaylar daha sonra açıklanacak.

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