LTB, sporcu yetiştirilmesine katkı koyacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Ortaköy Spor Kulübü ile kapsamlı bir iş birliğine gidilebilmesini sağlayacak adım atarken, sporcu yetiştirilmesine imkan verecek proje kulüp yetkililerine aktarıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehirde bulunan kulüplere desteğini sürdürüyor. Kısa süre önce kulüplerin futbol altyapılarına malzeme desteğinde bulunan LTB, talepler doğrultusunda da fiziki altyapılar konusunda çeşitli katkılarda bulunmuştu.

Belediye kulüp iş birliği kapsamında yeni açılımlar üzerinde duran LTB, Ortaköy Spor Kulübü ile kapsamlı bir iş birliğine gidilebilmesini sağlayacak örnek bir adım attı.

HARMANCI: PROJE, BÖLGEDEKİ GENÇLERE SPOR ALTERNATİFİ OLUŞTURACAK

Ortaköy Spor Kulübü’nü ziyaret eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kulübün sporcu altyapısını geliştirecek bir teklifte bulundu. Mengü Kont başkanlığındaki Ortaköy yönetim kurulu ve kulüp üyelerinin yer aldığı toplantıda Ortaköy’ün, Lefkoşa’nın gelişmekte olan bir bölgesi olduğunu vurgulayan Başkan Harmancı, bölgedeki çocukların ve gençlerin kulübün altyapısında spor yapabilmesi için LTB olarak sorumluluk almak istediklerini açıkladı.

Başkan Harmancı, LTB olarak geliştirdikleri bir proje ile kulüp altyapısını canlandırabileceklerini, Ortaköy Sentetik Sahası’nın bu projeyi uygulama adına çok uygun bir tesis olduğunu aktardı.

Başkan Harmancı LTB’nin ürettiği proje ile hem kulübe gelir getirici kaynak yaratılacağını, hem bölgedeki çocuklar ve gençlere önemli bir spor alternatifi oluşturacağını, hem de başkentteki en iyi spor alanlarından birisi olan Ortaköy Sentetik Sahasının daha yoğun kullanılabileceğini belirtti. Ortaköy Spor Kulübü yönetim kurulunun tekliflerini değerlendirdikten sonra kısa süre içerisinde çalışmalara başlanabileceğini aktaran Başkan Harmancı, Lefkoşa’daki sporcu alt yapılarının gelişimine önem verdiklerinin altını çizdi.

KONT: BAŞKAN HARMANCI’NIN TEKLİFİ BİZİ HEYECANLANDIRDI

Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont ise Başkan Harmancı’nın sürpriz olarak gördükleri proje teklifinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, projenin kulüpleri için oldukça değerli olduğunu belirtti. LTB ile çalışmaya hazır olduklarını aktaran Kont, Başkan Harmancı’ya yaklaşımı ve kulüplerine verdiği önem nedeni ile teşekkür etti.