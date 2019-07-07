LTB Ortaköy Futbol Okulu’nda tam bir aile ortamı

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü ile Ortaköy Spor Kulübü işbirliğinde kurulan LTB Ortaköy Futbol Okulu 3 haftası geride kalan çalışmalarını keyifle ve artan katımlarla sürdürüyor. 6-11 yaş arası çocukları bünyesine katmakta olan okul, antrenmanlarını FIFA onaylı sentetik zemine sahip Ortaköy Sahası’nda başarılı antrenör Hasan Vatansever ve ekibi nezaretinde gerçekleştiriyor.

BAŞKAN HARMANCI İDMANA KATILDI, ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI

Önceki gün gerçekleştirilen idmanı LTB Başkanı Mehmet Harmancı da takip ederken, idman öncesi çocuklarla sohbet etti ve bir süre de futbol oynadı. Ortaköy Başkanı Mengü Kont ve yönetim kurulu üyelerinin de her idmanda olduğu gibi hazır bulunduğu günde minik yeteneklerle zaman geçiren Başkan Harmancı, sporun felsefesine uygun, centilmenlik içinde çalışan bir okul olmalarına önem verdiğini, miniklerde bu düşünceleri ve heyecanı görmekten mutlu olduğunu açıkladı.

ÇEŞİTLİ SOSYAL FAALİYETLER İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Spor yapmak dışında miniklerin sosyal yönlerine de olumlu katkı sağlama prensibi ile hareket eden LTB Ortaköy Futbol Okulu’nda önceki gün idman sonrası düzenlenen doğum günü partisi keyifli görüntülere sahne oldu. Okulda kısa bir süre içerisinde çocuk tiyatrosu izleme, LTB Gezi Treni ile turlama, fidan dikme ve ülkemizin efsaneleşmiş futbolcuları ile buluşma gibi çeşitli etkinliklerin hazırlıkları da yapılıyor.

KAYITLAR HEM YERİNDEN, HEM DE İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

LTB Ortaköy Futbol Okulu’nda kayıtlar aylık 100 TL olarak belirlenirken, ilk etapta çocuklara forma, şort ve çorap verilecek. Kısa bir süre sonra 6-8, 9-11 yaş olarak ikiye kategoriye ayrılacak okulda idmanlar her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 19.00’da başlıyor.

Kayıtlar LTB Halkla İlişkiler Birimi’nde (1.Kat) devam ediyor. Kimlik kartı fotokopisi ve doldurulacak bir form ile kayıt gerçekleştiriyor. Kayıt bilgilendirme için 608 53 01 numaralı telefon aranabilirken, LTB Ortaköy Futbol Okulu'na internetten de kayıt imkanı var. LTB Ortaköy Futbol Okulu’na www.dsmticket.com adresinden kredi kartı ile hızlı ve kolayca kayıtlar yapılabiliniyor.