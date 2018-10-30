Londra Karması’nın sponsoru, KKTC Dışişleri Bakanlığı

Londra Türk Ligi Karması’nın uçak biletleri, ilk kez KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak

KKTC Dışişleri Bakanlığı, 15 Kasım’da ülkemize gelecek ve Cumhuriyet Kupası’na katılacak Londra Türk Ligi Karması’nın sponsorluğunu üstlendi.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı ve yönetim kurulu üyesi Ozan Beliger, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ile bir araya geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın desteği sonucu Tanıtma Fonu’ndan yapılacak harcamayla Kuzey Kıbrıs’a gelecek kafilenin uçak biletleri de karşılanacak. LTTFF Başkanı Serdar Sarı, Kuzey Kıbrıs’a Karma’nın birçok kez gittiğini, ilk kez uçak masraflarının Kudret Özersay’ın verdiği destek sayesinde KKTC tarafından karşılandığını vurguladı.