Lokomotiv Moskova'nın Neymar pişmanlığı

Lokomotiv Moskova Başkanı Naumov, "2009'da forvet arayışında Neymar'ı önerdiler. Ama Santos 12 milyon euro istedi. Başka bir kıtadan, çok kırılgan görünen bir çocuğa bu parayı vermek büyük riskti. Biz de Gatagov'a güvendik" dedi. 2013'te Lokomotiv'den ayrılan Gatagov, şimdi Estonia'da Levadia Tallinn'de oynuyor.

Lokomotiv Moskova Başkanı Nikolai Naumov, Neymar'ı nasıl ellerinden kaçırdıklarını anlattı. Naumov, 2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon Euro serbest kalma bedeli ödenerek transferiyle dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını ele geçiren Neymar'ın 2009'da Lokomotiv Moskova'ya transfer olabileceğini öyledi. Böyle bir transfer gerçekleşse Neymar'ın bugün nerede olacağı da ayrı bir tartışma yarattı.

Sport-Express'e konuşan Naumov, "Santos, 2009'da 17 yaşındaki Neymar için 12 milyon Euro istemişti. Başka bir kıtadan, bu kadar genç bir futbolcuya bu parayı yatırmak, hele 2009'da büyük bir riskti. Neymar, o dönemde çok zayıf, kırılgan görünüyordu. Nasıl bir adaptasyon sergileyeceği, o yaşta evinden çok uzakta, Avrupa'da oynamayı ne kadar istediği belirsizlikleri arttıran faktörlerdi. Biz de o dönemde altyapıdan Gatagov'a güvendik" ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova'nın Neymar yerine tercih ettiği 1991 doğumlu Alan Gatagov, dört sezon burada oynadı. Hiç üç golün üzerine çıkamadı. Rus futbolcu, en son Estonya'da Levadia Tallinn forması giyiyordu.