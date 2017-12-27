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Liverpool’dan rekor transfer

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Van Dijk transferi için Southampton'a 85 milyon euro ödeyen Liverpool, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Van Dijk, aynı zamanda futbol tarihinin en yüksek bonservisli savunma oyuncusu oldu

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Liverpool’dan rekor transfer
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Liverpool, Southampton formasını giyen Virgil van Dijk için 85 milyon euro bonservis ödedi.
Hollandalı futbolcu, futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu oldu. 
4 numaralı formayı giyecek olan oyuncu 1 Ocak'tan itibaren resmen Liverpool'a katılacak.
26 yaşındaki van Dijk için Liverpool transfer döneminin başından bu yana Southampton'ı ikna etmeye çalışıyordu.

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