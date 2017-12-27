Liverpool’dan rekor transfer

Van Dijk transferi için Southampton'a 85 milyon euro ödeyen Liverpool, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Van Dijk, aynı zamanda futbol tarihinin en yüksek bonservisli savunma oyuncusu oldu

Liverpool, Southampton formasını giyen Virgil van Dijk için 85 milyon euro bonservis ödedi.

Hollandalı futbolcu, futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu oldu.

4 numaralı formayı giyecek olan oyuncu 1 Ocak'tan itibaren resmen Liverpool'a katılacak.

26 yaşındaki van Dijk için Liverpool transfer döneminin başından bu yana Southampton'ı ikna etmeye çalışıyordu.