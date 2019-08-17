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Liverpool ligde de dolu dizgin

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İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton'ı 2-1 yendi

Liverpool ligde de dolu dizgin
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İstanbul'da hafta içi Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Liverpool, 45+1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 83. dakikada Danny Ings kaydetti.

UEFA Süper Kupa maçının ardından sahadaki kutlamalar sırasında taraftarın müdahalesiyle sakatlanan Liverpool'un İspanyol file bekçisi Adrian, yapılan tedavinin ardından Southampton karşısında ilk 11'de görev aldı.

Puanını 6'ya çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde liderliğe yükseldi. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

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