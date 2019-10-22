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Limasol fatihi Hasan İlker

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Hasan İlker, 4. Limassol Kıbrıs Yüzme Şampiyonasında 2 altın, 1 de gümüş madalya kazanırken, Caner Aspava ise 1 gümüş 1 de bronz madalyanın sahibi oldu

Limasol fatihi Hasan İlker
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Son yılların popüler yüzme yarışı olan 4. Limassol Kıbrıs Yüzme Şampiyonasına 16 ülkeden 170 sporcu katılırken, ülkemizin master yüzücüleri de katıldı. 

Limassol 50m Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen şampiyonaya Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Güney Kıbrıs, İngiltere, Ukrayna, Litvanya, Hollanda, Güney Afrika, Lübnan, Avusturya, Cezayir, İrlanda milli sporcuları katıldılar.

Şampiyona iki gün boyunca sabah ve gece seansları şeklinde sürerken şampiyonada yüzücülerimiz toplamda beş madalya ile şampiyonayı tamamladılar. Şampiyonaya ferdi olarak katılan Hasan İlker 800m ve 400m’de birinciliğe ulaşarak altın madalyanın sahibi olurken, 200m’de ise ikinci gelerek gümüş madalya almayı başardı.

Aspava Spor Kulübü master yüzücüsü Caner Aspava ise 800m’de üçüncü olurken

100m kurbağalamada ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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