Ligin zirvesine Aslan pençesi

Spor Toto Süper Lig'in 27 haftasında Galatasaray, kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın gollerini Feghouli ve Gomis attı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Feghouli ve 60. dakikada Bafetimbi Gomis attı. Trabzonspor'un golünü 92. dakikada Kucka attı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano, ceza yanının sağ tarafında Abdülkadir Ömür'den kaptı topu kale sahasına doğru gönderdi. Bu bölgede uygun durumda topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17. dakikada Gomis'in ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmadan dönen topu Selçuk İnan kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazında müsait durumda yaptığı vuruşta ise top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Belhanda'nın ceza yayı içinde yerden çektiği şutta, kaleci Onur Kıvrak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

52. dakikada Sosa’nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı vuruşunu yaptı ancak Muslera mutlak bir golü önledi.

60. dakikada savunmada Okay Yokuşlu’nun büyük hatasında topu kapan Gomis ceza sahası içine girer girmez aşırtma bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada sağ kanattan Mariano’nun ortasında ceza sahası içinde Feghouli'nin volesinde top üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gomis bekletmeden pasını Feghouli’ye aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda Onur’un müdahale ettiği top direğe çarparak kornere gitti.

90+2. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşta Kucka, Muslera'nın açıldığını görüp aşırtma bir vuruş yaptı ve topu yaklaşık 50 metreden ağlara gönderdi. 2-1