Liderimiz anısına dev organizasyon başladı

Merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anısına gerçekleştirilen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Anıttepe’de düzenlenen anma töreniyle başladı

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Anıttepe’de gerçekleştirilen anma töreniyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, çelenklerin mozele bırakılmasıyla devam etti. Törende Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, birer konuşma gerçekleştirdi. Törende, oyunlar için adamızda bulunan ülkelerin temsilci ve sporcularının yanı sıra, ülkemiz spor federasyonları yetkilileri ve sporcuları da yer aldı.

KÜÇÜK: “GENÇLERE DR. FAZIL KÜÇÜK’Ü İYİ ANLATMALIYIZ”

Törende konuşan merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve aynı zamanda Halkın Sesi Gazetesi’nin sahibi Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ü gençlere daha iyi anlatmaları gerektiğini dile getirerek, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluşu için büyük mücadeleler verdiğini ve gençliğe büyük önem gösterdiğini anlattı. Geleneksel olarak bu oyunları düzenleyen hükümet yetkilileri ve Spor Dairesi idarecilerine şahsı ve ailesi adına teşekkür eden Mehmet Küçük, oyunlar için adamızda bulunan konuk heyetlere, ülkemiz spor federasyonlarına ve sporcularına da hem teşekkür etti, hem de başarı diledi.

DEĞİRMENCİOĞLU: “DR. FAZIL KÜÇÜK SPOR OYUNLARI’NA ÖNEM VERİYORUZ”

Törende konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da, bu yıl 18.si gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na büyük önem verdiklerini ve 19 ülkeden 431 sporcu ve temsilcinin adamızda bulunduğunu ifade ederek, oyunların gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese, spor federasyonlarına ve adamızda bulunan tüm konuk heyetlere teşekkür etti. Oyunların gelecek yıl daha fazla alanda ve daha fazla sporcuyla yapılabilmesi için daha şimdiden çalışma başlattıklarını söyleyen Değirmencioğlu, oyunların gelecek yıl daha da coşkulu bir şekilde yapılacağını da müjdeledi.

OYUNLARLA ÜLKE GENÇLİĞİ DÜNYA GENÇLERİYLE KAYNAŞIYOR

Bu arada Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve bu yıl oyunlarda yer alan Masa Tenisi, Badminton, Bilardo, Güreş ve Taekwando ve Karate Federasyonu Başkan ve temsilcileri, Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek oyunlar hakkında bilgi verdiler.

Dr. Küçük Müzesi’nde kabul ettiği Federasyon başkan ve temsilcileriyle Değirmencioğlu’na memnuniyetini dile getiren Mehmet Küçük, bu oyunların ülke gençliğinin dünya gençleriyle kaynaşmasına bir vesile olduğunu, ayrıca ülke tanıtımına da katkı koyduğuna vurgu yaptı.

19 ÜLKEDEN 431 SPORCU VE YÖNETİCİ

10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen oyunlarda, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Almanya, Romanya, İskoçya, Moldova, İran, Norveç ve Özbekistan’ın yer aldığı 19 ülkeden sporcu ve temsilci yer alıyor.

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na katılan kafileler için bugün saat 17.30’da Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Acapulco Hotel’de bir açılış kokteyli gerçekleştirilecek.