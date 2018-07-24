"Leş kargaları gibi futbolcularımızın üzerine çöktüler"

BTM Birinci Lig kulübü Denizli'nin asbaşkanı Nazım Ced, "Futbolcularının beleşe bölge takımların ağına düşürüldüğünü açıklarken, bölge kulüplerinin leş kargaları gibi alt yapıdaki çocuklarımızı transfer etmelerinden bıktık usandık." ifadelerini kullandı

BTM Birinci Lig kulübü Denizli'nin asbaşkanı Nazım Ced, bölge kulüplerinin futbolcularını beleşe transfer etmelerine sert tepki gösterdi.

Nazım Ced'in açıklamaları şöyle:

"Federasyonun yanlış uygulamaları yüzünden, Denizli Spor Kulübü’nün futbolcuları beleşe bölge takımların ağına düşüyor. Bölge spor kulüpleri bizi çökertmek için inanılmaz bir çaba içine girdiler. 10 yıldır alt yapıya vermiş olduğumuz yatırımların meyvesini başka bölge takımları kullanıyor.

Futbol Federasyonu'nun yanlış kararı sonrasında U21 Ligi'nin kaldırılması kararı bizi zora sokmuştur. Yaz boz tahtasına dönen ligimiz yüzünden, alt yapımızda 14 yaşından başlamak üzere tüm futbolcularımız bölge takımlarının ağına düşüp, bu kulüplerin etik olmayan hareketlerine maruz kalıyorlar.

10 yılık emeklerimiz, 3 bin - 7 bin TL arasında paraya heba oluyor. Biz Türkiye’nin Altınordu kulübünü örnek alarak, 10 yıldır yüz binlerce TL harcayarak bu günlere geldik.

Etik değerlerden uzak olan bölge spor kulüplerinin, Batı'nın futbol fabrikası durumunda olan Denizli'yi çökertmek için inanılmaz bir çaba içine girdikleri aşikardır. Futbolcularımız tüm spor kulüplerinin dikkatini çekiyor. Fakat bu durum bizim futbolcularımızı değerli hale getirmemize yaramıyor. Leş kargaları gibi alt yapıdaki çocuklarımızın üzerine çöktüler. Futbolcularımızın 3 – 5 bin TL’ye başka bölge kulüplerinden sürekli ayrılmasından bıktık usandık. Futbol Federasyonu yanlış uygulamasından vazgeçerek, alt yapıya önem veren spor kulüplerini korumalıdır. Bu tedbirlerin alınması için başbakanı ve Spor Dairesi'ni göreve davet ediyorum. Haklarımızın korunmaması durumumda, en sert eylemi yapacağız.