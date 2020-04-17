Lema spordan kopmuyor

Necati KÜLAHLILAR

Genelde voleybolumuzun özelde ise Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kadın Voleybol Takımının başarılı sporcusu Lema Şeyh, evde spor yaparak vaktini geçiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve sporu durdurması sonrasında LAÜ Kadın Voleybol Takımının başarılı oyuncucusu Lema Şeyh, yaptığı çalışmalarında göbek ve bacak yağları eritme harekeleri yaparak spordan kopmuyor.