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Lefkoşa’nın gururu engelsiz atletler

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Lefkoşa’nın gururu engelsiz atletler
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde  3 birincilik kazanarak büyük bir başarıya imza atan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı kabul etti.

LTB Engelsiz Atletizm Takımı oyuncuları Elit Özel Eğitim öğrencisi Saner Palabıyık, Algım Özel Eğitim öğrencisi İrem Saçmaözü ve Lefkoşa Özel Eğitim öğrencisi Miraç Bülent’e ziyarette eğitmenleri Merve Borova, Zalihe Tahsinsoy, Osman Hoca ile Nurten Dayı Üçüz eşlik etti. Ziyarette ayrıca LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy ile  Engellemeyen Lefkoşa Birimi Sorumlusu Münür Öztürk de hazır bulundu.
LTB Engelsiz Atletizm Takımı sporcuları ziyarette yarışmada kazandıkları kupayı LTB Başkanı Harmancı’ya takdim etti.

9 farklı ülkenin sporcularının yarıştığı 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’ne 3 sporcu ile katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Atletizm Takımı, 3 birincilik kazanırken toplam 2 bin 100 özel sporcunun katılım sağladığı şölende 50 metrede yaş kategorilerine göre yarışan Saner Palabıyık, İrem Saçmaözü ve Miraç Bülen birinci gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

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