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Lefkoşa’da sporun kalbi atmaya başladı

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Yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verilmesinden sonra Lefkoşa’da sporun kalbi olan Attila Topaloğlu Spor Tesisinde yürüyüşler ve takım sporları antrenmanları başladı

Lefkoşa’da sporun kalbi atmaya başladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıklamasından sonra yürüyüşçüler de yürüyüş sporlarına başladılar. 

Başkent Lefkoşa’da da sporun kalbi olan Attila Topaloğlu Spor Tesisinde yürüyüşler ve takım sporları antrenmanları başladı. Sağlık için yürüyüş yapan Lefkoşalılar da yeniden sahada yürüyüşlerine başladılar.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı ile Spor Dairesi arasında yapılan toplantı sonrasında “Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Cimnastik, Kick Boks, Taekwondo-judo-karete, Masa tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve  oryantiring, Golf, Yelken-motor-kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol tenisi, Yüzme ve Dağcılık” branşlarına izin verilmişti.

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