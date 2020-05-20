Lefkoşa’da cimnastik sevinci

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği, 1 Haziran’da yeniden antrenmanlara başlayacak olmanın mutluluğunu yaşarken, bunu sporcuları ile paylaşıp, uyulması gereken kuralları da açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıklamasından sonra yürüyüşçüler de yürüyüş sporlarına başladılar.

Cimnastikte faaliyet gösteren önemli kulüplerden olan Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği de 1 Haziran’dayeniden antrenmanlara başlayacak olmanın mutluluğunu yaşarken, bunu sporcuları ile paylaşıp, uyulması gereken kuralları da bir açıklama ile açıkladı.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğinin açıklaması şöyle:

“Bu kadar uzun bir aradan sonra öğrencilerimizle bir araya gelecek olmaktan çok mutluyuz. 1 Haziran itibariyle salonumuz yeniden açılacaktır. Bu süreçte öğrencilerimizi, personelimizi ve misafirlerimizi korumak için hijyen kuralları çerçevesinde salonumuzu temizledik.

Uyulması gereken prosedürler ve kurallar aşağıdaki gibidir;

1. Salonun girişinde personel öğrencinin tüm sıcaklığını ölçecek.

2. El dezenfektörü salonun girişinde olmalı

3. Ayakkabı dezenfektör pasaportu salonun girişinde olmalı

4. Bir çocuğun her 20 metrekarede çalışabilmesi için çalışma alanı ölçülmelidir.

5. Ebeveyn bekleme odasında beklemesine izin verilecek

6. Ders 45 dakika uzunluğunda olacak ve bir sonraki dersten önce temiz hava için pencere ve kapı temizleme ve açmak için 15 dakika kalkacaktır.

7. İş açmadan önce tüm personel test edilmelidir.

8. Çocuğun sınıfa sağlık raporu getirmeleri rica olunur.

9. Şu anda öğretmen ve personel öğrencileriyle temas kuramayacak

10. Öğretmen ders verirken maske ve eldiven takmalı ve aynı zamanda her ders sonunda eldivenlerini değiştirmeli.

11. Çocuğun kayıt yaptıktan sonra sınıfını değiştirmesine izin verilmeyecektir.

12. Personel kişisel bilgileriyle sınıfa katılan tüm öğrencilerin kaydını almalıdır.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığıile Spor Dairesi arasında yapılan toplantı sonrasında “Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Cimnastik, Kick Boks, Taekwondo-judo-karete, Masa tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve oryantiring, Golf, Yelken-motor-kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol tenisi, Yüzme ve Dağcılık” branşlarına izin verilmişti.”