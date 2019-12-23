Lefkoşa’da badminton heyecanı yaşandı

Lefkoşa Güneş Spor kulübü ile Lefkoşa Badminton Kulübü oyuncularının ortak katıldığı ligler öncesi hazırlık turnuvası Lefkoşa Başaran Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Pazar akşamı yapılan turnuvada sporcular maksimum performans sergileyerek yeteneklerini bir kez daha gözler önüne sererken, turnuvayı izlemeye gelenlere de güzel dakikalar yaşattılar. Kıyasıya verilen mücadelede sporcular lige hazır olduklarını gösterdiler.

Yapılan müsabakada küçük erkeklerde Mustafa Öğdüm 1. olurken, Sefa Dilekçi 2. oldu. Küçük kızlarda Medine Balıkoğlu birinci, Ebru Kırma ikinci, Büyük erkeklerde Mertcan Afanyalı birinci, Adnan Budak ikinci ve büyük kızlarda Ayşegül Şanverdi birinci, Berfin Gölçik ikinci oldu. Dereceye girenler madalyalarını federasyon başkanı Fırat Deniz, Lefkoşa Güneş Spor Kulübü başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden aldılar.



