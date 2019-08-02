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Lefkoşa Gençlik Derneği Spor Dairesi'ni ziyaret etti

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Lefkoşa Gençlik Derneği Spor Dairesi'ni ziyaret etti
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Lefkoşa Gençlik Derneği’nden oluşan bir heyet, Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları “LGD Spor Fest” hakkında bilgi vermek ve destek almak için Spor Dairesi’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Lara Palaz, üye sorumlusu Selin Özuslu ve dış ilişkiler sorumlusu Sedat İzcan’dan oluşan heyet, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile görüşerek, düzenleyecekleri “LGD Spor Fest” ile ilgili olarak bilgi aktardılar.

Amaçlarının gençleri kötü alışkanlık ve uyuşturucudan uzaklaştırıp, spora teşvik etmek olduğunu belirten gençlere, daire olarak desteğe hazır olduklarını söyleyen müdür Özbilgehan, gençliğin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Sporun sağlıklı yaşamda çok önemli bir faktör olduğunu dile getiren Özbilgehan, bu tür organizasyonlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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