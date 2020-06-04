Lefkoşa cimnastikçilerinin özlemi bitti

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğinde, 1 Haziran 2020 itibari ile dersler, gerekli tüm koşullara uyularak yeniden başladı.

Cimnastik Federasyonu Salonunda gerçekleştirilen derslere katılan çocuklar büyük mutluluk ve sevinç yaşadılar. Sporcuların ilk antrenmanlarını yapmadan önce ateşleri ölçülürken, el dezenfektanları ile de hijyen sağlandı. Antrenmanlar ise temassız gerçekleştirildi.

Yeni dönemde Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği sporcularına antrenörler Hasan Aksoy, Türkay Özata, Hasan Çolak, Ayhan Eskalan ile yardımcı antrenörler Nurcan Türkkal ve İdal Çukurovalı eğitim verecekler.