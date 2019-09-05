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Lefkoşa cimnastikçileri, Haspolat'a renk kattı

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Lefkoşa cimnastikçileri, Haspolat'a renk kattı
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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Haspolat Festivaline katıldılar.

Türkay Özata sorumluluğunda antrenörleri eşliğinde sahne alan cimnastikçiler, birbirinden zorlu hareketleri, coşkulu müzikler eşliğinde kolaylıkla yaparlarken, Haspolatlılar'ı ve festivale gelenleri coşturdular.

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri yıl boyunca ülkede düzenlenen festivallerde gösteriler sınarak, cimnastik sporunu daha geniş kitleye yaymayı hedefliyorlar.

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