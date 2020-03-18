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Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden sponsoruna teşekkür plaketi

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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü heyeti, kulübün sponsoru Esenem Ltd direktörü Mustafa Kırmızı’yı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden sponsoruna teşekkür plaketi

Yüksel Özyaşar’ın başkanlığını yaptığı Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, kulübün sponsoru Esenem Ltd direktörü Mustafa Kırmızı’yı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulmasından önce gerçekleştirilen ziyarette başkan Yüksel Özyaşar, muhasebe sorumlusu Yıldız Özçakmaklı ve antrenör Nurcan Türkkal yer aldı.

Başkan Yüksel Özyaşar ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü sporcularına kıyafet sponsoru olarak sporumuza ve çocuklarımıza verdiği destek nedeniyle Esenem Ltd ve direktör Mustafa Kırmızı’ya teşekkür etti.

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