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Lefkeliler hedefe attılar

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Cumhuriyet Kupası yivli-ateşli silahlar atış yarışmasında Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği birinci oldu. Ferdi sıralamada ise Yakın Doğu Üniversitesi atıcısı Mehmet Zeybekçi birinciliği elde etti

Lefkeliler hedefe attılar
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KKTC Atıcılık Federasyonu’nun ikincisini düzenlediği Cumhuriyet Kupası yivli-ateşli silahlar atış yarışması 26-27 Ekim tarihlerinde Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Atış Poligonunda yapılan atışlarının ardından tamamlandı.

İlki geçen yıl düzenlenen yarışmanın takım birincisi Yakın Doğu Üniversitesi olurken, bu yıl düzenlenen yarışmanın takım birincisi Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği, ikincisi Yakın Doğu Üniversitesi, üçüncüsü ise KTBK oldu.

Ferdi sıralamada ise birinciliği Yakın Doğu Üniversitesi atış takımından Mehmet Zeybekçi, ikinciliği Lefke Avcılık ve Atıcılık takımından Cemre Denizkanlı, üçüncülüğü ise KTBK takımından Aygün Yıldız aldı. Hassas nokta atıcılığı gerektiren bu yarışmada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birbirine çok yakın sonuçlar alan atıcıların performansı ve takımlar ile  atıcı sporcularımızın arasındaki dayanışma göz doldurdular.

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