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Lefke Open Golf Turnuvası şampiyonu John Eldridge

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Lefke Open Golf Turnuvası şampiyonu John Eldridge
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Lefke Şenlikleri çerçevesinde, pazar gün CMC Golf Kulübü’nde gerçekleşen Lefke Open Golf Turnuvası’nı 43 Puan ile John Eldridge kazandı. Çok sıcak bir havada, Stableford sistemi ve full handicap olarak 18 çukur oynanan turnuvada ikinciliği 40 puan ile Rainer Lehmann alırken yine 40 puan ile Bob Hodge üçüncülüğü elde etti. Gross birinciliğini ise 25 Puan ile Hasan Garabli elde etti. Ayrıca, diğer ödüller olan en uzun vuruş ödülünü Nicky O’Donnel alırken bayrağa en yakın vuruş ödülünü ise Olgun Emirzade kazandı.

Turnuva sonrası bir konuşma yapan CMC Golf Kulübü Başkan’ı Engin Portakalcıoğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da sponsorluk anlamında verdikleri destekten dolayı Lefke Belediyesi’ne teşekkür etti ve derece alanları kutladı. ödüller Lefke Belediye Başkan’ı Aziz Kaya tarafından verildi ve ödül töreni sonrası kulüp bünyesindeki restoranda hep birlikte bir yemek yendi.

Etiketler; #Golf
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