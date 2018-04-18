LAÜ’de E-Spor konuşuldu

LAÜ’de “E-Spor İş Birliğinde Maç Analizi” konulu Basketbol-Futbol Çalıştayı gerçekleştirildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “E-Spor İş Birliğinde Maç Analizi” Basketbol-Futbol Çalıştayı’na E-Spor Direktörü Bilal Aday konuşmacı olarak katıldı.

E-sporun 2005 yılında ‘Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark’ ta, müsabaka analizi başta olmak üzere teknik adamların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımları üretmek üzere kurulduğunu belirten Aday, “Futbol ile başlayan analiz ve yardımcı asistan yazılımları daha sonra basketbol, hentbol, voleybol, tenis, buz hokeyi, çim hokeyi gibi takım sporları için de uyarlandı ve teknik adamların kullanımına sunuldu” dedi.