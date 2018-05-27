Kuyt'tan yeşil sahalara veda

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, birçok yıldız ismin yer aldığı jübileyle yeşil sahalara veda etti

Kuyt'ın Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda yapılan jübile maçında, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in yanı sıra sarı-lacivertli eski oyuncular Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Pierre van Hooijdonk ve Robin van Persie de forma giydi.

Hollandalı futbolcunun jübilesinde, Beşiktaşlı Ryan Babel, Medipol Başakşehirli Eljero Elia ile daha önce Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Albert Riera, Frank de Boer ve Nigel de Jong da yer aldı.

Jübile maçında "Kuyt'ın Arkadaşları" takımının teknik direktörlüğünü Ruud Gullit, "Feyenoord" ekibinin teknik adamlığını Ronald Koeman üstlendi. "Hollanda Milli Takımı"nın başında ise Louis van Gaal bulundu.

"Kuyt'ın Arkadaşları" takımında Volkan Demirel, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Selçuk Şahin, Moussa Sow, Pierre Webo, Jerzy Dudek, Fabio Aurelio, Craig Bellamy, Jamie Carragher, Andy Carroll, Luis Garcia, Steven Gerrard ve Albert Riera yer aldı.

"Feyenoord" ekibinde Pierre van Hooijdonk, Patrick Lodewijks, Salomon Kalou, Bilal Başacıkoğlu, Steven Berghuis, Pascal Bosschaart, Patrick Paauwe, Jens Toornstra, Tonny Vilhena, Eljero Elia, Terence Kongolo, Roy Makaay, Ron Vlaar, Robin van Persie ve Danny Landzaat oynadı.

"Hollanda Milli Takımı"nda ise Robin van Persie, Wesley Sneijder, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Ryan Babel, Wilfred Bouma, Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu, Memphis Depay, John Heitinga, Nigel de Jong, Ruud van Nistelrooy, Andre Ooijer ve Rafael van der Vaart forma giydi.

Karşılaşmaya "Kuyt'ın Arkadaşları" ekibinin formasıyla başlayan Kuyt, ikinci devrenin ilk bölümünde "Hollanda Milli Takımı"nda diğer bölümünde ise "Feyenoord" takımında görev aldı.

"Kuyt'ın Arkadaşları", "Feyenoord"a karşı oynadığı maçı 3-2 kazandı. Bu takımın gollerini Webo, Carroll ve Luis Garcia, Feyenoord'un gollerini ise Van Hooijdonk ve Landzaat kaydetti.

"Hollanda Milli Takımı" ile "Feyenoord" arasında oynanan maç da aynı skorla bitti. Bu maçta "Hollanda Milli Takımı"nın gollerini Sneijder ve Van Persie (2), "Feyenoord"un gollerini de Bilal Başacıkoğlu ile penaltıdan Kuyt attı.

Kuyt, mücadelelerin ardından yaptığı konuşmada, jübile maçına gelenlere teşekkür etti.

Maçı izlemeye gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Kuyt'ın başarılı bir kariyere sahip olduğunu söyledi. Kocaman, "Onun güzel tarafı, bulunduğu her yere değer katan biri olması. Mücadeleden vazgeçmeyen biri. Bir yıl beraber çalıştık ama inanılmaz biri. Bugün yaşanan güzel atmosfer onun için." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Utrecht ve Feyenoord gibi takımlarda forma giyen Kuyt, yurt dışında ise Liverpool ve Fenerbahçe'de görev yaptı.