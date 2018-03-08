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Kutsokumnis’e hüzünlü veda

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KOP merhum başkanı Kostakis Koutsokoumnis dün Güney Lefkoşa’da Ağlanca bölgesindeki St. Andreu Kilisesi’nde düzenlenen tören sonrasında ayni yöredeki aile kabristanlığına defnedildi. Spor yazarımız Fevzi Beyar’ın da katıldığı cenazede KTFF de temsil edildi

Kutsokumnis’e hüzünlü veda
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Yaklaşık 17 yıl süreyle Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) başkanlığı görevi yürüten merhum Kostakis Koutsokoumnis dün Güney Lefkoşa’da Ağlanca bölgesindeki St. Andreu Kilisesi’nde düzenlenen tören sonrasında ayni yöredeki aile kabristanlığına defnedildi.

KOP tarafından organize edilen törene Koutsokoumnis’in ailesi, çalışma arkadaşları, UEFA ve FİFA başkanları, çok sayıda Avrupa ülkesi futbol federasyonlarının üst düzey temsilcileri, güneydeki yabancı diplomatik misyon, siyaset ve iş dünyası temsilcileri, Kıbrıs Milli Takım Futbolcuları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Orçun Kamalı ve Genel Sekreter Enver Baturalp da katıldı.

5 Mart Pazartesi gün yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda eden, Kıbrıs ve dünya futbol yönetimlerinin tanınmış ismi Koutsokoumnis için kilisede yapılan ve 1 saat süren tören, KOP ve ailesi adına yapılan konuşmaların ardından tamamlandı.

UEFA’nın girişimleri ile KTFF ile işbirliği konusunda Başkan Hasan Sertoğlu ile  bir dönem hızlı bir görüşme süreci yaşayan Koutsokoumnis için KOP merkez binasında açılan taziye defterinin imzalanmasına 12 Mart’a kadar devam edileceği bildirildi.

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