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Kürşad kursiyerlere, basın-antrenör ilişkisini anlattı

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Songuç Kürşad, UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu kursiyerlerine, spor basını-antrenör ilişkisini anlattı

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Kürşad kursiyerlere, basın-antrenör ilişkisini anlattı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu devam ediyor.

Teknik direktör adayları dün sabahtan öğlene kadar Eğitim Üst Kurulu Başkanı Mustafa Borataş, Eğitim Üst Kurulu Üyesi Serhat Deniz ve Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmeni Ömer Kaner nezaretinde sahada uygulamalı eğitim gördü. Öğleden sonra KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’na geçen adaylar, seminere katıldı.

Kürşad, spor basını-antrenör ilişkisini anlattı 

Gerçekleşen seminerde konuşmacı olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eski Başkanı ve Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü Songuç Kürşad yer aldı. Songuç Kürşad konuşmasında teknik direktör veya antrenörün, spor basını ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği yönündeki düşüncelerini teknik direktör adaylarına anlattı.

Kürşad, sıcağı sıcağına verilen demeçlerin çok da amacına ulaşmadığına inandığını ifade ederek, stresin ve sinirin yüksek seviyede olduğu durumlardaki maç konuşmalarının ortamı daha çok gerdiğine inandığını söyledi. Spor basını içerisinde düşünüldüğü kadar iyi şartlar olmadığını ve birçok gazetenin 1-2 kişi ile döndüğünü kaydeden Kürşad, “Hepimizin ortak amacı bu ülkenin gençliğini ayakta tutmaktır. Futbol da bu yolda çok önemlidir.”diye konuştu. Teknik direktörlerin zaman zaman spor basınına kızdığını, küstüğünü ifade eden Songuç Kürşad, teknik direktörlerin sadece kendi işlerine odaklanması gerektiğini ve spor yazarları tarafından yapılan eleştirilerin normal karşılanması gerektiğini aktardı.

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