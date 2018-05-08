Kupa finaline 10 bin güvenlik görevlisi

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda perşembe günü Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 bin güvenlik personeli görev alacak

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile T.M. Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali müsabakasının hazırlıklar tamamlandı. Maç öncesi ile sonrasında stadyum içinde ve çevresinde 10 binin üzerinde güvenlik personeli görev yapacak. Karşılaşmada görevli bin 200 özel güvenlik personeline Ankara’dan gelen güvenlik uzmanları, stadyuma girişlerde, maç sırasında ve maç sonunda yapmaları ve uyulması gereken kurallarla eğitim verdi. Yapılan eğitimleri yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü olarak stadı teslim aldıklarını belirterek, “Dışarıdan takviye ile yaklaşık 10 binin üzerinde güvenlik personeli görev yapacak. Umuyorum alnımızın akıyla çıkacağız. Tabii o gün bizim için çok önemli. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız gelecek. İlimize çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçı zevkle seyretmeleri için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız” dedi.

“YER KONUSUNDA İKİ KULÜP DE ANLAŞTI”

İl Emniyet Müdürü Arslan, Ankara’da yapılan toplantıda iki takımın da yöneticileri ile yapılan görüşme sonucunda stadın 4’te 3’lük bölümünün Fenerbahçe’ye, 4’te 1’lik bölümünün de Akhisar’a verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Bu olay iki kulübün de anlaşması ile gerçekleşti. Bizim beklediğimiz 20 bine yakın Fenerbahçe taraftarı, 10 bine yakın da Akhisar taraftarı. İnşallah gelirler. Hem maçlarını zevkle izlerler hem de Diyarbakır’ı gezme, görme imkanı bulurlar. Biz de bundan zevk alacağız. Şu an itibariyle bütün önlemlerimizi aldık. Stadı emniyet olarak teslim aldık. Stat içi gerekli her türlü aramalarımızı yaptık. Stat dışı tedbirlerimizi de bu sabahtan itibaren planladık. Plan doğrultusundan arkadaşlarımızın çalışmaları da devam ediyor.”

UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen ve 33 bin seyirci kapasiteli stadyum Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor bayraklarıyla donatılırken, stat çevresindeki peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.