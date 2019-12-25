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Kupa Büyükkonuk’un

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“Raif Denktaş Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken kupayı Büyükkonuk kazandı

Kupa Büyükkonuk’un

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Gençler Güreş Ligi”ne ait “Raif Denktaş Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 220 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 187 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, 157 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncülüğü aldı.

MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Özkan Öztürk, Serkan Köse ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda başarılı kulüp ve sporculara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.

“Raif Denktaş Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K      220 Puan

2.YDÜ                                          187 Puan

3.DAÜ                                          157 Puan

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