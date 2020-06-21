Kumyalı’da anlamlı turnuva

Kumyalı yönetim kurulu, Salih Kahramansoylu ve Cemal Tekmanoğlu Plaj Voleybolu Anı Turnuvasının gelirini kanser hastalarına bağışlayacak

Kumyalı’da gençlerden kurulu yönetim kurulu, anlamlı bir turnuva gerçekleştirecek. Genç yaşta vefat eden Salih Kahramansoylu ve Cemal Tekmanoğlu anısına gerçekleştirecek olan turnuva Kumyalı plajında düzenlenecek.

Salih Kahramansoylu ve Cemal Tekmanoğlu Plaj Voleybolu Anı Turnuvasının maliyeti Hakan Ceylanlı başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından karşılanacak. Turnuva katılım paraları ise kanser hastalarına bağışlanacak.

Kumyalı yönetim kurulu, Karpaz bölgesinden ve ada genelinden bu turnuvaya katılımın yüksek olmasını beklerken, uzaktan gelecekler için Kumyalı plajında çadır kurulabilecek yerleri de hazırladı. Ayrıca yeni hizmete giren Sahil bar da hizmette olacak.