Kumyalı, Ceylanlı’ya emanet

BTM İkinci Ligde başarılı bir sezon geçirerek grubunu namağlup birinci tamamlayan ancak BTM Birinci Lige yükselemeyen Kumyalı'da, Fuat Ağcabay başkanlığındaki genç yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirdi.

17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, 27 Ağustos Salı akşamına ertelenmesi gündeme gelmişti. Ama kulüp başkan adaylığı için Hakan Ceylanlı ile birlikte adaylık başvurusu yapan, İlhan Topal adaylıktan çekilince genel kurul gerçekleştirildi. Üyelerin oylarıyla Hakan Ceylanlı kulübün yeni başkanı seçildi.