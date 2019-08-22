Kumyalı, Ceylanlı’ya emanet

17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, 27 Ağustos Salı akşamına ertelenmesi gündeme gelmişti. Ama kulüp başkan adaylığı için Hakan Ceylanlı ile birlikte adaylık başvurusu yapan, İlhan Topal adaylıktan çekilince genel kurul gerçekleştirildi. Üyelerin oylarıyla Hakan Ceylanlı kulübün yeni başkanı seçildi.
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