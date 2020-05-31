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Kulüpler yeni gelir kapıları arıyor

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Koronavirüs salgını her alanda olduğu gibi futbol ekonomisini de olumsuz etkiledi. Bilet, ürün satışı, sponsor gelirlerinden yoksun kalan kulüpler yeni gelir kapıları aramaya başladı

Kulüpler yeni gelir kapıları arıyor

Borussia Mönchengladbach bu konuda ilk adımı atan kulüp oldu. Alman ekibi, taraftarlarına kartondan yapılan maketlerinin seyircisiz maçlarda tribünde olma fırsatını tanıdı. Böylece bilet satışından doğan zararının bir ölçüde kapatılması amaçladı.

Süper Lig ekipleri de bu projeyi hayata geçirmeye başladı. Önce Galatasaray "Sensiz Olmaz Galatasaray" sloganıyla sarı kırmızılı taraftarlara bu projeyi sundu.

Ardından Beşiktaş "Ruhumuz Yeter", Fenerbahçe de  "Sevdik Seni Her Şeyden Çok" sloganlarıyla karton taraftar projesine katıldı. 

Tüm dünyada koronavirüse karşı en etkili önlem olarak gösterilen "maske kullanımı" da kulüplerin yeni gelir kapılarından biri oldu.

Kulüpler mağazalarında "kulübe özel", armalı maskeleri satışa sundu. 

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