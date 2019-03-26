Kulüpler, toplumlararası diyalog ve işbirliğine hizmet ettiler

Stelios Hayırsever Vakfı, Mağusa Türk Gücü île Nea Salamina kulüplerini Pile'de buluşturması ile ilgili açıklamada bulunurken, kulüplerin toplumlararası diyalog ve işbirliğine hizmet ettikleri belirtildi

Barış ve Spor kuruluşu tarafından Stelios Hayırsever Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen “ Dostluk Futbol Günü ” Nea Salamina ile Mağusa Türk Gücü futbol kulüplerini Pile'de, Kıbrıs adasında sembolik bir maçta buluşturdu. Maç, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk toplumlarını toplumlararası diyaloğunu ve işbirliğini spor yoluyla güçlendirmek için düzenlendi.

Stelios Hayırseverlik Vakfı tarafından yapılan açıklamada; 2 toplumlu futbol etkinliğinin 64 yıl sonra ikinci kez yapılırken, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları ile taraftarları futbolun pozitif değerleri etrafında toplanmaya davet ettiği vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Stelios Hayırsever Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Friendly Football Day, çocuklar, kulüpler, aileler, sporcular ve yöneticileri biraraya getirdi.

Futbol yıldızı ve Barış ve Spor Başkan Kuruluşu BaşkanYardımcısı Didier Drogba'nın yanı sıra, Sir Stelios Haji-Ioannou, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Başkanı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar, Kıbrıs Rum toplumu lideri Nikos Anastasiades ve Pile’de her iki toplumdan muhtarlar, Veysal Güden ile Simos Mitides katıldı.

Maçın ilk yarısında takımlar birbirlerine karşı oynadılar. Oyunun ikinci yarısında ise iki toplumlu işbirliğini göstermek için karma takımlarda şeklinde maça devam ettiler.

JOEL BOUZO: ÇOCUKLARLA BARIŞI VURGULAYACAK SPOR ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Barış ve Spor Başkanı ve kurucusu Bay Joël Bouzou, maçla ilgili şunları söyledi:

“Bugün, sporun diplomatik gücünü kutluyoruz. Spor, insanları bir araya getirme kapasitesine sahip tarafsız bir dildir. Pile, adanın iki toplumlu iki köyünden biridir. Böyle bir yerde iki toplumlu diyaloğu ve kültürlerarası değişimi teşvik etmeyi amaçlayan bir etkinlik düzenlemek çok semboliktir. ”

Sabahın erken saatlerinde Didier Drogba ve üç kez Dünya Şampiyonu olan Barış Şampiyonu, Karate simgesi, ve “Onur için Mücadele” kurucusu Laurence Fischer’ çocuklarla barışı vurgulayacak şekilde hareketli spor etkinlikleri yaptılar.

DROGBA “BARIŞ VE SPORA GÜÇLÜ MESAJ VERİLDİ ”

Barış ve Spor Başkan Yardımcısı Didier Drogba, “Bugün, Dostluk Futbol Günü vesilesiyle, sporun birleştirici gücünü kutluyoruz ve Barış ve Spor Kıbrıs'tan bir mesaj göndermek istiyor. Bir barış, umut ve dayanışma mesajı”, sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Bu vesileyle, 2019 #WhiteCard kampanyası, sporun olumlu rolünü destekleyen küresel bir kampanya olarak başlatıldı. 1000'den fazla çocuk, seyirci, sporcu ve görevli, Pile stadyumunda dahil olma ve barış hareketi olarak #Beyaz Kart verdi. #WhiteCard, spor-içi barış hareketinin sembolüdür ve sporun olumlu rolünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Geçen yıl, dijital kampanya dünya çapında 90 milyon kişiye ulaştı.

SPEHAR: ETKİNLİĞİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar şunları söyledi: “Spora, insanları bir araya getirmenin, engelleri kaldırmanın ve uzlaşmanın önünü açmanın bir yolu olarak bakıyoruz. Pile'de Barış ve Spor tarafından düzenlenen bu etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Uluslararası Barış ve Spor örgütü Monako’nun tarafsızlığına dayanarak, sporu diyalog ve işbirliğini ilerletmek için insanları, sporcuları ve görevlileri toplamak için bir araç olarak kullanan tarafsız bir organizasyondur. Barış ve Spor, spor diplomasisi etkinliklerinin tanıtımında aktif olarak yer almaktadır. Organizasyon geçen yıl, Kuzey Kore ve Güney Kore sporcularını Liebherr 2018 Dünya Takım Masa Tenisi Şampiyonası ve PyeongChang 2018 Olimpiyat Kış Oyunları'nda karma takımlarda bir araya getirmeye yardımcı oldu.

Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın misyonu, öncelikle kurucunun yaşadığı ve çalıştığı yerlerde - İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs ve Monako - çeşitli hayır işleri faaliyetlerini desteklemektir.”